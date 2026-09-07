Москва7 сенВести.Польский новостной портал Rzeszow News усмотрел сигнал для Варшавы в том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер выбрали для поездки на Украину аэропорт Жешув, через который поставляется оружие для ВСУ.
Их появление в Ясенке может стать еще одним сигналом того, какую важную роль играет аэропорт Жешув-Ясенка в отношениях, связанных с войной за нашей восточной границейговорится в публикации
При этом отмечается, что делегация США, скорее всего, выбрала этот аэропорт из прагматических соображений, так как он расположен рядом с украинской границей.
Ранее сообщалось, что 5 сентября Уиткофф и Кушнер провели в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча длилась более трех часов. 6 сентября американские переговорщики прибыли в украинскую столицу, где встретились с главой киевского режима.