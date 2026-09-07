Портал Rzeszow News увидел сигнал в прибытии Уиткоффа и Кушнера в аэропорт Жешув

В Польше увидели сигнал в прибытии Уиткоффа и Кушнера в аэропорт Жешув Портал Rzeszow News увидел сигнал в прибытии Уиткоффа и Кушнера в аэропорт Жешув

Москва7 сен Вести.Польский новостной портал Rzeszow News усмотрел сигнал для Варшавы в том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер выбрали для поездки на Украину аэропорт Жешув, через который поставляется оружие для ВСУ.

Их появление в Ясенке может стать еще одним сигналом того, какую важную роль играет аэропорт Жешув-Ясенка в отношениях, связанных с войной за нашей восточной границей говорится в публикации

При этом отмечается, что делегация США, скорее всего, выбрала этот аэропорт из прагматических соображений, так как он расположен рядом с украинской границей.

Ранее сообщалось, что 5 сентября Уиткофф и Кушнер провели в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча длилась более трех часов. 6 сентября американские переговорщики прибыли в украинскую столицу, где встретились с главой киевского режима.