Москва7 сенВести.Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять лидера США, предприниматель Джаред Кушнер вылетели из Польши после визита в Киев. Об этом сообщили в международном аэропорту Жешува.
Самолет переговорщиков вылетел в западном направлении, уточнили ТАСС в авиагавани.
Спецборт вылетел в 08:04 (09:04 мск)сообщили в аэропорту
Борт прибыл в польский Жешув из Москвы в ночь на воскресенье после переговоров Уиткоффа и Кушнера с президентом России Владимиром Путиным.
Затем американские переговорщики прилетели в Жешув, а оттуда отправились в Киев поездом.