Уиткофф и Кушнер улетели домой после визита в Киев

Уиткофф и Кушнер вылетели в США после визита на Украину Уиткофф и Кушнер улетели домой после визита в Киев

Москва7 сен Вести.Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять лидера США, предприниматель Джаред Кушнер вылетели из Польши после визита в Киев. Об этом сообщили в международном аэропорту Жешува.

Самолет переговорщиков вылетел в западном направлении, уточнили ТАСС в авиагавани.

Спецборт вылетел в 08:04 (09:04 мск) сообщили в аэропорту

Борт прибыл в польский Жешув из Москвы в ночь на воскресенье после переговоров Уиткоффа и Кушнера с президентом России Владимиром Путиным.

Затем американские переговорщики прилетели в Жешув, а оттуда отправились в Киев поездом.