Транспортный Ил-76, принадлежащей ВСУ, замечен при полете из Львова в Брюссель

Транспортный самолет ВСУ слетал из Львова в Брюссель Транспортный Ил-76, принадлежащей ВСУ, замечен при полете из Львова в Брюссель

Москва24 сен Вести.Несмотря на закрытое воздушное пространство Украины, транспортный самолет, принадлежащий ВСУ совершил перелет из украинского Львова в бельгийский Брюссель. Об этом сообщил источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Несмотря на то, что львовский аэродром закрыт, транспортный самолет Ил-76 слетал отсюда в Брюссель. В пути самолет прошел через воздушное пространство нескольких стран ЕС, после чего приземлился в бельгийской столице сообщил источник

Он отметил, что Ил-76 находится в эксплуатации уже более 40 лет, принадлежит ВСУ и используется для перевозки грузов, в том числе военных.

31 августа этот же транспортный самолет летал из Львова в город Демблин, где расположена действующая военная авиабаза ВВС Польши, сообщил источник.