Москва19 окт Вести.Такой боевой опыт, которым владеет Россия, вряд ли появится у НАТО в среднесрочной перспективе. Такое мнение высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Он отметил, что боевой опыт РФ – ее важнейшая составляющая.

У нас с ядерным оружием все нормально. И не слушайте Трампа. Ну, Трамп - у него все великое, могучее, самое большое, самое лучшее. И ядерного оружия у него больше всех. Ну, не больше всех. У нас больше боезарядов, у них чуть больше носителей, но ненамного. А у нас боезарядов больше где-то порядка на 500 штук, если брать общий ядерный потенциал. Если слушать Гринкевича (Алексус Гринкевич - главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе – прим. ред.), что у них там больше подводных лодок, больше эсминцев, да, если считать просто поштучно все 27 стран-участниц НАТО, да, у них больше. Но, во-первых, у нас вообще эсминцев нет. У нас фрегаты сейчас, у нас другая концепция построения нашего флота, я думаю, что она правильная. Во-вторых, разнородность типажа всегда хуже, чем, однородность. Он обязан так говорить, что у него всего больше, что они самые могучие... Нам нужно исходить из реальности. Наш боевой опыт, что является важнейшей составляющей, — это то, чего сегодня у НАТО нет, и вряд ли в ближайшее время появится. И даже не в ближайшей, а в среднесрочной перспективе, потому что никто с ними продолжительные войны конвенциональные вести не собирается, и об этом было сказано неоднократно прокомментировал профессор НИУ ВШЭ

Ранее сообщалось, что в Московском военном округе (МВО) сформируют отделения FPV-перехватчиков. Такое решение приняли в целях усиления противовоздушной обороны критически важных объектов, расположенных на территории округа.