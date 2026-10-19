В НАТО заявили об опасности и изобретательности российских войск Адмирал НАТО отметил способность ВС РФ адаптироваться к боевым действиям

Москва19 окт Вести.Российская армия активно внедряет новые технологии и совершенствует методы ведения боевых действий, что делает ее более опасной. Об этом заявил верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье.

Адмирал в интервью телеканалу CBC отметил, что ВС РФ продемонстрировали способность извлекать уроки из боевого опыта.

Они учатся, они адаптируются..., они активно внедряют новые стандарты, они изобретательны, они креативны и тем самым опасны сказал Вандье

Особое внимание он уделил развитию российских беспилотных технологий. В частности, он обратил особое внимание на применение БПЛА с реактивными двигателями, способными эффективно противодействовать украинской ПВО.

Ранее Politico сообщало, что страны НАТО намерены обсудить потребности альянса в вооружениях и военных силах в рамках оборонного планирования на случай возможного конфликта с Россией.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не готовится к нападению на страны НАТО. Президент России Владимир Путин отмечал, что руководители западных стран усиливают страх населения перед "российской угрозой", чтобы отвлечь их от внутренних проблем.