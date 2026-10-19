Командующий НАТО рассказал, какой кошмар мешает ему спать ночью Командующий НАТО: устаревание технологий альянса – мой ночной кошмар

Москва19 окт Вести.Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье рассказал, что его преследует ночной кошмар о неподготовленности и опоздании альянса в условиях технологических инноваций, применяемых на сегодняшний день в бою.

Вандье в интервью канадскому телеканалу CBC пояснил, что, если на приобретение ПО тратится пять лет, оно совершенно устаревает и теряет пользу.

Опоздание – это мой настоящий кошмар... Когда я вижу, как люди болтают, откладывая какие-то важные решения, не выделяя денег, используя какие-то устаревшие процессы, это не дает мне спать по ночам признался он

Ранее газета Politico сообщила, что в НАТО в ближайшее время приступят к подготовке военных сил на случай вооруженного столкновения с Россией.