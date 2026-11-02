Москва2 ноя Вести.Коллективность стран НАТО в подходе к разработке ПВО в объективной реальности показала неприятный результат, так как "у семи нянек дитя без глазу". Об этом в интервью ИС "Вести" заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Эксперт отметил, что современная противовоздушная и противоракетная оборона выстраивается эшелонами, начиная со стрелкового перехвата и заканчивая комплексами большой дальности. Он подчеркнул, что в РФ производится вся линейка ПВО и ПРО, большую часть зенитных средств для армии делает оборонный концерн "Алмаз-Антей", тогда как в Европе производства "разбросаны" по разным странам.

Одно государство делает радар, другое государство делает ракету, третье государство делает пусковую [установку] и так далее. И вот эта коллективность в подходе, как оно было раньше прописано в НАТО, показывает в объективной реальности довольно неприятный результат, потому что, когда все производство находится в одних руках, как в России, которая производит самостоятельно всю линейку ПВО и ПРО, это гораздо эффективнее управляется и, собственно, контролируется. Иное дело, когда у семи нянек дитя без присмотра, и в итоге они десятилетиями делают новые, новые поколения зенитно-ракетных систем отметил Михайлов

Эксперт добавил, что отсталость европейских стран в разработке ПВО связана также с их надеждами на помощь США.

Но американцы, конечно, тоже в свою очередь работают над развитием систем и заатмосферного перехвата, и в целом дальнего перехвата. Но все-таки надо понимать, что у американцев есть свои трудности. Они вбухивают огромное количество средств в создание новых типов вооружения, но также распыляют их по нескольким концернам и корпорациям, которые также борются за эти заказы, между ними есть такая внутренняя конкуренция добавил военный эксперт

Ранее американский военный обозреватель Крис Осборн заявил, что российские комплексы ПВО С-500 могут осложнить НАТО завоевание превосходства в воздухе в случае прямого вооруженного конфликта.