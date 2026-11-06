Европейская ПВО не готова к отражению российских ракет Эксперт Клинцевич указал на неготовность системы ПВО Европы к столкновению с РФ

Москва6 ноя Вести.Европа, которая заявляет о подготовке к войне с Россией к 2030 году, не решила стратегический вопрос обороны от российских беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Он напомнил, что европейцы, как они сами для себя определили, к 2030 году должны выйти на закупку вооружений и трансформацию своих оборонительных рубежей.

Но основной вопрос, который Европа пока не решила… это вопрос стратегической обороны от наших "Гераней" или крылатых, или баллистических ракет. Система ПВО Европы имеет очень много узких мест. В первую очередь, производство ракет-перехватчиков, соответственно, заводы или цеха будут уничтожены в первую очередь. Я напомню, что в Европе только один завод в Польше выпускает тротил. Он уже сейчас работает на пределе своих возможностей, поэтому небольшое выведение его из строя — [и] Европа сразу становится зависимой от Америки, Канады, Британии объяснил эксперт

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что новый оборонный план НАТО предусматривает нанесение ударов вглубь территории России. Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что война с Россией не неизбежна, однако альянс готовится к конфликту и считает Москву угрозой безопасности.