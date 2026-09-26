Берсе заявил о недостаточной готовности Европы к конфликту с Россией

Глава Совета Европы прокомментировал готовность к конфликту с РФ Берсе заявил о недостаточной готовности Европы к конфликту с Россией

Москва26 сен Вести.Европа недостаточно подготовлена к возможному конфликту с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

В интервью Newsweek на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке он подчеркнул, что европейским странам необходимо развивать возможности для противодействия гибридным угрозам.

Честно говоря, мы не очень хорошо к этому готовы признал Берсе

Генсек Совета Европы также указал на наличие ряда недостатков в энергетической системе, сфере безопасности и инфраструктуре в целом.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ не готовится к войне с Европой, поскольку не видит для этого мотивов и оснований. По его мнению, европейские страны сознательно нагнетают ситуацию, чтобы продолжать поддержку Украины.