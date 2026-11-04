Еврокомиссия считает, что страны ЕС не успеют подготовиться к масштабной войне Rapporteur: страны ЕС не успевают подготовиться к возможной масштабной войне

Москва4 ноя Вести.Еврокомиссия (ЕК) опасается, что страны Евросоюза (ЕС) не успеют подготовить свою армию и промышленность к возможной большой войне с Россией, которая начнется в 2030 году. Ведомство призывает государства наращивать военные усилия.

Об этом сообщил брюссельский портал Rapporteur.

Евросоюз далек от выполнения своих оборонных задач, несмотря на беспрецедентное финансирование и политические обязательства следует из материала на портале

2030 год в ЕС определен как момент, к которому Евросоюз должен подготовиться к гипотетическому неядерному конфликту с Россией. Этот рубеж был официально внесен в военное планирование Евросоюза в виде стратегии "Готовность 2030".