В США оценили угрозу российских сил ПВО для истребителей НАТО 19FortyFive: силы ПВО РФ могут помешать НАТО завоевать превосходство в воздухе

Москва1 ноя Вести.Российские комплексы ПВО С-500 могут осложнить НАТО завоевание превосходства в воздухе в случае прямого вооруженного конфликта. Об этом заявил американский военный обозреватель Крис Осборн в статье для 19FortyFive.

По его словам, страны НАТО располагают сотнями F-35, тогда как Россия может противопоставить им значительно меньше Су-57. Из-за этого, как следует из сообщения, наземные системы ПВО приобретают особое значение.

Если комплексы С-500 смогут нейтрализовать или, по крайней мере, значительно уменьшить превосходство США и НАТО в воздухе, это могло бы изменить баланс сил в конфликте между Россией и НАТО отмечается в публикации

По данным издания, дальность действия С-500 достигает примерно 600 километров. Система также предназначена для перехвата баллистических целей, в том числе движущихся на гиперзвуковых скоростях.

30 октября помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что НАТО, ЕС и Британия способствуют разжиганию большой войны в Европе.