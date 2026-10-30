Патрушев: НАТО, ЕС и Британия стремятся к большой войне в Европе

Патрушев: НАТО, ЕС и Британия хотят разжечь большой конфликт в Европе Патрушев: НАТО, ЕС и Британия стремятся к большой войне в Европе

Москва30 окт Вести.НАТО, Евросоюз (ЕС) и Британия способствуют разжиганию большой войны в Европе, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

Угроза возникновения войны особенно велика в районе Черного и Балтийского морей. Европейские элиты целенаправленно пытаются поджечь эти акватории, отметил Патрушев.

НАТО, ЕС и Лондон прилагают большие усилия для того, чтобы разжечь в Европе большую войну. приводит газета слова Патрушева

По его мнению, европейские политики совершенно забыли об интересах своих народов, которые нуждаются в сотрудничестве с Россией.

Патрушев допустил, что страны НАТО могут готовить диверсии против танкеров с российским дизельным топливом.