Патрушев заявил о планах Запада заблокировать Балтийское море и проливы Патрушев: Лондон и Брюссель готовят планы блокады Балтийского моря

Москва12 окт Вести.Лондон и Брюссель разрабатывают планы по блокированию Балтийского моря и ведущих в него проливов. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев во время визита в Китай.

Страны Запада пытаются организовать перехваты наших судов. Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов подчеркнул он

По словам Патрушева, под угрозой также находятся другие важнейшие морские коммуникации.

Помощник президента отметил особую значимость морских перевозок для России и Китая. При этом он назвал КНР признанным мировым лидером в сфере торгового судоходства.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что НАТО может перекрыть для России выход в Финский залив и вообще в Балтийское море.