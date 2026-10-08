Эстония пригрозила закрыть Финский залив для России Глава МИД Эстонии Цахкна: НАТО может закрыть Балтику для России

Москва8 окт Вести.НАТО может перекрыть для России выход в Финский залив и вообще в Балтийское море. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, чьи слова приводит британская газета The Times.

Мы способны за несколько часов развернуть группировку из 50 тысяч опытных боевых военнослужащих… Мы сможем закрыть Балтийское море в течение нескольких часов заявил эстонский министр

Цахкна пояснил, что цель таких действий - блокада Калининграда и области, а также лишение России доходов от продажи сырья.

Ранее на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин предупредил, что Россия ни на кого не собирается нападать, но в случае агрессии применит все доступные ей силы и средства.