Москва23 ноя Вести.23 ноября в Министерство иностранных дел России был вызван временный поверенный в делах Эстонии Марек Юхтеги. Ему заявлен решительный протест в связи с безосновательным обвинением России в неудавшемся поджоге предприятия ВПК под Таллином и решением эстонского правительства закрыть с 1 декабря пункты пропуска на российско-эстонской границе. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД указали, что подобные поспешные обвинения, не подкрепленные никакой доказательной базой, в очередной раз раскрывают русофобскую сущность эстонского режима. В Таллине, по всей видимости, не задумываются о последствиях: закрытие государственной границы прежде всего нанесет очередной удар по эстонской экономике и бумерангом обернется как для самой Эстонии, так и для ее союзников по ЕС и НАТО.

Очередная антироссийская выходка Таллина дополняет череду многочисленных враждебных действий, которые это прибалтийское государство предпринимает за последние годы, отметили в МИД РФ. Как сообщается, Эстония активно поддерживает киевский режим, негласно предоставляет свое воздушное пространство для пролетов украинских дронов, атакующих Северо-Запад России, что неоднократно объективно фиксировалось российской стороной. Эстонскому дипломату вновь указали, что такие провокационные и чрезвычайно опасные действия находятся на грани развязывания открытой войны с Россией.

Кроме того, заявили в МИД, Таллин пытается чинить препятствия для передвижения российских грузовых судов в Балтийском море, предпринимая попытки их досмотра, захвата и ареста с целью введения морской блокады. В октябре Эстония ввела полный запрет на транзит российского и белорусского зерна через свою территорию. В стране набирают обороты репрессии против русскоязычных и инакомыслящих жителей, не готовых слепо следовать официальным нарративам о тотальном очернении России. Для решения "русского вопроса", согласно сообщению МИД РФ, Таллин прибегает не только к запрету русского языка на всех уровнях, но и к уголовным преследованиям и депортациям тех, кто симпатизирует нашей стране и стремится сохранить доступ к родному языку и культуре. Власти не пренебрегают даже принудительными инструментами и угрозой полной ликвидации Эстонской православной христианской церкви.

Главе эстонской дипмиссии разъяснили, что такая необоснованная политика культивирования всеобъемлющей враждебности по отношению к России продолжит оказывать дестабилизирующий эффект на ситуацию в регионе и негативно сказываться как на благосостоянии жителей Эстонии, так и на без того печальном экономическом положении этой прибалтийской страны. Такое мнение выразили в российском ведомстве.