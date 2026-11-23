Москва23 ноя Вести.В МИД России 23 ноября вызвали временного поверенного в делах Эстонии Марека Юхтеги и заявили ему решительный протест в связи с обвинениями Москвы в попытке поджога оборонного предприятия под Таллином, а также решением эстонских властей закрыть пункты пропуска на границе с РФ с 1 декабря.

Очередная антироссийская выходка эстонской стороны ложится в копилку многочисленных враждебных действий, предпринятых этим прибалтийским государством за прошедшие годы отмечается в заявлении МИД

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали эти обвинения голословными и лишенными доказательств. В министерстве также подчеркнули, что решение о закрытии границы нанесет удар по экономике самой Эстонии и создаст трудности для ее партнеров по ЕС и НАТО.