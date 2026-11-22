На КПП через границу с Эстонией образовались огромные очереди На границе России и Эстонии образовались огромные очереди

Москва22 ноя Вести.Длинные очереди образовались на пунктах пропуска через границу Эстонии и России. КПП очень часто закрываются, из-за чего многие не успевают через них пройти даже за день и вынуждены ночевать в нейтральной зоне, жалуются очевидцы с соцсетях.

Проблема с очередями возникла еще в начале октября. Кроме того, жители Ивангорода и Нарвы со страхом ждут перекрытия соединяющего их моста.

Ранее стало известно, что Эстония в одностороннем порядке решила закрыть все КПП на границе с Россией.