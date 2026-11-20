В Ивангороде считают, что закрытие границ с РФ негативно скажется на эстонцах

В Ивангороде назвали закрытие границ Эстонии с РФ политической игрой В Ивангороде считают, что закрытие границ с РФ негативно скажется на эстонцах

Москва20 ноя Вести.Решение властей Эстонии приостановить движение через все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией скажется только на простых эстонцах, которые не смогут посетить своих родных и близких. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил глава МО "Ивангородское городское поселение" Виктор Карпенко.

По его словам, решение Таллина является политической игрой за счет собственных граждан.

Это политическая игра за счет граждан собственной страны, которые действительно будут испытывать определенные неудобства и лишатся единственной возможности посетить родных и близких, посетить захоронения, которые находятся на территории, в том числе и нашего муниципального образования, которых много сказал Карпенко

Ранее сообщалось, что эстонские власти решили с декабря приостановить движение через пограничные переходы "Нарва-1", "Нарва-2", "Койдула", "Лухамаа" и "Саатсе".

Мэр эстонского города Нарва Яан Тоотс назвал несправедливой ситуацию, в которой горожанам приходится ехать в Россию через третьи страны, чтобы встретиться с родственниками, и пообещал добиваться разрешения на выезд.