Таможня предупредила о напряженной обстановке на границе с Эстонией

Таможенники оценили обстановку на границе с Эстонией Таможня предупредила о напряженной обстановке на границе с Эстонией

Москва17 ноя Вести.Пассажиропоток через пункт пропуска "Ивангород" на российско-эстонской границе сократился более чем в два раза на фоне действий Таллина. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

По данным ведомства, с 31 августа по 6 сентября 2026 года границу через Ивангород пересекли более 12 тысяч человек в обоих направлениях. За период с 26 октября по 1 ноября этот показатель снизился до 5 тысяч человек.

Ситуация с очередями на российско-эстонской границе на сегодняшний день остается стабильно напряженной отметили там

В СЗТУ связали проблемы с усилением таможенного досмотра со стороны Эстонии и сокращением времени работы погранпереходов.

Дополнительные сложности могут возникнуть в связи с планами властей Эстонии закрыть автомобильные переходы на границе с Россией с 1 декабря 2026 года. Таможенники призвали учитывать это при планировании маршрутов в ближайшие две недели.

Ранее эстонские СМИ сообщили о предполагаемой попытке поджога завода по производству беспилотников в Таллине. Полиция задержала восемь жителей Латвии по подозрению в причастности к диверсии.

После происшествия эстонские власти объявили о намерении прекратить работу автомобильных погранпереходов с Россией с начала декабря вопреки прогнозируемым экономическим последствиям.