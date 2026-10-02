В Ивангороде сообщили о приостановках пропуска людей на границе с Эстонией

Эстония замедлила пропуск граждан и транспорта на границе В Ивангороде сообщили о приостановках пропуска людей на границе с Эстонией

Москва2 окт Вести.На российско-эстонской границе в Ивангороде зафиксированы значительные очереди из-за введения Эстонией стопроцентного таможенного досмотра всех товаров и физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

С 30 сентября эстонская сторона усилила контроль, что привело к резкому замедлению пропуска людей и транспорта через границу.

По словам начальника таможенного поста МАПП Ивангород Евгения Скорюкова, из-за медленных проверок эстонскими службами российская сторона вынуждена периодически приостанавливать пропуск граждан. В результате многие не успевают пересечь границу до закрытия эстонского КПП.

Аналогичные трудности с проездом грузовиков отмечаются на пунктах пропуска Шумилкино и Куничина Гора.