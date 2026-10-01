В Эстонии организовали продажу мест в очереди к границе с Россией Эстонцы продают места для прохода границы с Россией

Москва1 окт Вести.Жители Эстонии продают места в очереди для прохода через границу в Россию. Как рассказала ИС "Вести" прибывшая с эстонской стороны гражданка, стоимость места в очереди составляет 60 евро.

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С российской стороны также есть очередь. В пресс-службе Санкт-Петербургской таможни в четверг, 1 октября, сообщили, что больше 100 человек не смогли накануне пересечь границу с Эстонией со стороны России в Ивангороде из-за усиления ограничительных мер со стороны госорганов сопредельной страны и увеличения очереди.

Ранее главный научный сотрудник Института Европы РАН, профессор факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич прокомментировал антироссийские настроения в Эстонии и возможные сценарии противостояния с Прибалтикой.