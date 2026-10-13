Москва13 окт Вести.Россия направила НАТО предупреждение о неприемлемости угроз стран альянса отрезать Калининградскую область от остальной части страны, рассказал "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Наше предупреждение – это именно предупреждение. Упредительный сигнал, чтобы в НАТО очнулись и не перешагнули за край пропасти. Особенно с учетом практической подготовки к вооруженным действиям против нашей страны подчеркнул дипломат

Ранее генсек альянса Марк Рютте сообщал о направленном Россией в адрес НАТО послании. В нем говорится, что Москва выражает обеспокоенность действиями альянса в отношении Калининградской области и готова использовать "весь имеющийся в распоряжении арсенал вооружения для защиты своей территории".

На прошлой неделе глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс не собирается устраивать блокаду Калининграда.

В свою очередь, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев обвинил Лондон и Брюссель в проработке планов по блокаде Балтийского моря и ведущих в него проливов. В МИД РФ также заявили, что в НАТО "обкатывают конкретные сценарии блокады Калининградской области".