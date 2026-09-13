Москва13 сенВести.Сопровождение российских судов военными кораблями помогает защитить их от захвата. Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" помощник президента России Николай Патрушев.
То, что наши корабли [сопровождают], конечно, помогаетзаявил Патрушев
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что западные конкуренты БРИКС пытаются вернуть упущенное лидерство, притом неприглядными методами, такими как захваты морских судов, повреждение и уничтожение трубопроводов, объектов промышленности и логистики, попытки блокировать международные транспортные коридоры, а также санкции против несогласных с курсом Запада.