Патрушев: сопровождение военными кораблями судов РФ помогает от захвата Патрушев: сопровождение судов РФ военными кораблями помогает защитить их

Москва13 сен Вести.Сопровождение российских судов военными кораблями помогает защитить их от захвата. Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" помощник президента России Николай Патрушев.

То, что наши корабли [сопровождают], конечно, помогает заявил Патрушев

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что западные конкуренты БРИКС пытаются вернуть упущенное лидерство, притом неприглядными методами, такими как захваты морских судов, повреждение и уничтожение трубопроводов, объектов промышленности и логистики, попытки блокировать международные транспортные коридоры, а также санкции против несогласных с курсом Запада.