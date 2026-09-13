Москва13 сен Вести.Западные страны услышали послание президента РФ о захвате российских судов, что является "пиратством и разбором", однако они не ориентируются исключительно на позицию России. Об этом помощник российского лидера Николай Патрушев заявил Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Я не думаю, что они ориентируются только на нас, они ориентируются на себя, они вырабатывают различные санкции и так далее. И пока, в принципе, думаю, они не готовы. То, что услышали, это так. Пока они не готовы. Но мы не можем исключать того, что это в дальнейшем будет опять сказал Патрушев

Ранее Путин заявил, что западные конкуренты БРИКС пытаются вернуть упущенное лидерство, притом неприглядными методами, такими как захваты морских судов, повреждение и уничтожение трубопроводов, объектов промышленности и логистики, попытки блокировать международные транспортные коридоры, а также санкции против несогласных с курсом Запада.