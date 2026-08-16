Москва16 авгВести.Модель внешней торговли России стала более прагматичной, заявил военный аналитик Андрей Мартьянов, комментируя слова президента Владимира Путина о захвате судов.
Как сообщалось, российский лидер назвал планы стран Запада по захвату российских судов "пиратством и разбоем".
Русским больше не важно, примут ли их в Европе. У вас есть деньги? Есть что предложить? Тогда приходите. Нет? Тогда пока-пока, идите к чертуцитирует РИА Новости слова Мартьянова
Ранее командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) Виктор Лиина указал, что у России есть ресурсы для задержания судов недружественных стран и их теневого флота.