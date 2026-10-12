В КНР готовы вместе с РФ защищать морские интересы и судоходство

Китай совместно с Россией готов защищать морские интересы и судоходство в АТР В КНР готовы вместе с РФ защищать морские интересы и судоходство

Москва12 окт Вести.Китай готов совместно с Россией защищать взаимные морские интересы и обеспечивать нормальное судоходство в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И. его слова приводит сайт китайского министерства.

Накануне глава китайского МИД встретился в Пекине с помощником президента России, председателем Морской коллегии Николаем Патрушевым.

Китай готов действовать заодно с Россией, усилить согласованность морских стратегий двух стран заявил Ван И

По его словам, также китайская сторона готова вместе с РФ реализовывать "взаимодополняемые преимущества", защищать морские права и интересы друг друга, а также поддерживать морскую безопасность в АТР, обеспечивать нормальное судоходство по ключевым морским путям в мире.

Ранее Патрушев заявил, что Лондон и Брюссель разрабатывают планы по блокированию Балтийского моря и ведущих в него проливов. При этом помощник президента РФ назвал КНР признанным мировым лидером в сфере торгового судоходства.