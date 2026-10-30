Патрушев: в НАТО могут планировать диверсии против танкеров с дизтопливом из РФ

Патрушев допустил диверсии против танкеров с дизтопливом РФ со стороны НАТО Патрушев: в НАТО могут планировать диверсии против танкеров с дизтопливом из РФ

Москва30 окт Вести.Великобритания и другие страны Североатлантического альянса (НАТО) могут планировать диверсии против танкеров с российским дизельным топливом. Таким мнением поделился помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

В интервью "Российской газете" он рассказал, что Лондон не устраивают договоренности между Россией и США по поставкам дизельного топлива.

Я не сомневаюсь, что в британских и натовских штабах уже готовятся диверсии против танкеров с российским дизелем заявил Патрушев

Он отметил, что подобные риски постоянно находятся с поле зрения Москвы.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 9 октября договорились о масштабных поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки. Глава Белого дома подчеркнул, что увеличение предложения российского дизеля на рынке приведет к существенному снижению цен на топливо.