Военнослужащий раскрыл различия в тактике применения истребителей F-16 и Су-35С В ВКС России раскрыли различия в тактике применения истребителей РФ и США

Москва20 сен Вести.Военный с позывным Сенатор в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" раскрыл различия в тактике применения американских истребителей F‑16 и российских Су‑35С в зоне боевых действий.

По его словам, F‑16 действуют на удалении от линии боевого соприкосновения.

Они боятся, они стоят посередине стороны, выполняют так называемую радиотехническую разведку, выполняют полет на сопровождение своих ударных групп, но фактически они их не сопровождают, потому что стоят в 150 км от линии боевого соприкосновения сообщил Сенатор

В отличие от этого, российские экипажи действуют в едином боевом строю с бомбардировщиками.

Если мы с нашими бомбардировщиками постоянно на одном боевом пути их сопровождаем, в случае чего даем команду на отворот и вступаем в бой, то у них совсем по-другому, они к нам не подходят никак отметил он

Он также обратил внимание на особенности воздушных пусков. Современные российские самолеты оперативно информируют пилота о том, на каком направлении зафиксирован запуск.

У самолета есть умные глаза, которые все эти запуски видят и информируют летчика, что на таком-то направлении был запуск крылатой ракеты… Прицел Су-35С видит на 600 км. Если раньше проблемой была поиск воздушной цели, так как самолет крылатой ракеты на фоне земли, то сейчас эта проблема решена, самолет видит изумительно резюмировал Сенатор

Ростех передал Вооруженным силам России (ВС РФ) новую партию многофункциональных истребителей Су-35С в конце августа 2026 года.