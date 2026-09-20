Москва20 сен Вести.Журналисту Владимиру Соловьёву показали боевой многофункциональный истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Российской Федерации Су-35С.

Военный с позывным Сенатор в комментарии Соловьёву для ИС "Вести" отметил, что обновленная версия оснащена новым программно-математическим обеспечением. Истребитель имеет 12 точек подвески. Летчик показал размещенное вооружение.

Ракета Р-77. Активно ее применяем по управляемым авиационным бомбам, по крылатым ракетам, "Фламинго", SCALP. Также выполняем задачу по противовоздушной обороне, что как раз входит в уничтожение крылатых ракет, управляемых авиационных бомб типа JDAM противника пояснил он

Также он рассказал о работе с обновленной ракетой R-77М и ракетой Р-73.

Работаем ей в основном по тактической авиации противника. Ракета очень умная, сама высчитывает математическую точку упреждения, делает "клещи" на противника, от нее увернуться практически невозможно… Если пускаешь по две, она летит на противника и запутывает, заходит с разных сторон. Р-73 с тепловой головкой самонаведения. Сейчас работаем ей по большим и средним беспилотникам, излучающим тепло добавил Сенатор

Он также продемонстрировал основную защиту летчика от зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) противника.

Новая разработка "Хибина" ведет радиотехническую разведку, записывает все параметры радиоизлучающей цели: частоту, длительность импульса, период повторения. И летчик в кабине понимает, какое радиосредство его облучает. Вторая основная функция "Хибины" — это подавление излучающего сигнала на ЗРК противника, который выдает помеху продолжил военнослужащий

Он также заявил, что для уничтожения ЗРК противника помогает ракета Х-31ПМ.

Сбить невозможно — она 4000 км/ч летит. Ракета 5,5 метра двухдвигательная…. Вероятность поражения практически 100%. Сейчас стали активно применять: свежими академическими знаниями разработали новый тактический прием применения данной ракеты с помощью групповых действий. Экипаж выходит в заданную точку, выполняет различные маневры, разработанные нами. И на протяжении крайнего месяца все пуски были 100% подтверждены сказал он

Сенатор подытожил, что в сравнении с самолетами прошлых поколений, которые по отдельности выполняли функции бомбардировщика или истребителя, новые многофункциональные авиационные комплексы выполняют весь спектр боевых задач: применение по земле, по воздуху, уничтожение антенн, бомб и другого оборудования противника.

В августе Ростех сообщил о передаче в войска партии истребителей Су-35С.