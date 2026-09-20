Москва20 сен Вести.Военкор ИС "Вести" Григорий Вдовин показал пуск ракеты новейшего модернизированного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в зоне специальной военной операции.

Все воздушные цели в секторе, где работает комплекс, гарантированно сбиваются.

Если он производит пуск - значит, то, что не нужно, дальше уже точно не полетит. Одна установка - четыре ракеты, но таких установок здесь не одна, и в их интересах работает еще и радиолокационная станция. То есть ПВО - это очень сложный и высокотехнологичный комплекс рассказал военкор

При этом экипажу модернизированного ЗРК стало намного проще работать.

Добавили новую систему наведения. То есть раньше надо было считать самому, а сейчас все машина делает за тебя. То есть по спутникам определяет точки стояния и так далее. Все, что летит в нашем секторе - все сбивается на 100% сообщил командир отделения, командир боевой машины Руслан Куликов

Также Григорий Вдовин показал, как живут военные 28-й зенитной ракетной бригады группировки войск "Центр". В частности, в блиндаже у российских военных имеется даже робот-пылесос.