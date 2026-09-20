Москва20 сенВести.Военкор ИС "Вести" Григорий Вдовин показал, как живут военные 28-й зенитной ракетной бригады группировки войск "Центр".
Журналист обратил внимание: у российских военных в блиндаже даже имеется робот-пылесос.
Небольшая полностью подземная экскурсия: как живут парни из 28-й зенитной ракетной бригады группировки войск "Центр". В помещении даже замечен робот-пылесос. Заканчивает уборкурассказал Вдовин
Бойцы продемонстрировали военкору помещения, где отдыхает личный состав бригады, зал для приема пищи и познакомили с местной кошкой по кличке Джокер.
Ранее военкор ИС "Вести" Александр Сладков побывал в гостях у зенитчиков отряда БАРС 27 Добровольческого корпуса Минобороны России. Бойцы рассказали журналисту про свой рацион питания в зоне спецоперации.