Москва10 авг Вести.Военный корреспондент ИС "Вести" Александр Сладков поделился историей спасения пожилого уроженца Красноярска – деда Володи, который с 2022 года находился в разрушенном доме прямо на линии фронта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мужчина получил травмы ног и не мог нормально передвигаться. До прихода российских военных питался пойманными мышами и тем, что приносила соседка, рассказал военкор.

Спасти деда Володю. Это была целая операция, за ходом которой следили комкор Добровольческого корпуса Минобороны России, замполит Доброкора и командир полка "Волга". Дед оказался в своем разрушенном доме аккурат на линии фронта аж в 2022-м. Ноги перебиты, ходить не мог, лишь еле ползать. Увидев в украинском паспорте отметку "место рождения: Красноярск", украинские солдаты за годы соседства дали одну бутылку подсолнечного масла. Дед ловил мышей, варил, ел их. Говорит, если бы не бабушка, жившая по соседству, он умер бы от холода – эта женщина, а ей под девяносто, рубила дрова, делилась чем было – голодали вдвоем. Первым их накормил боец "Вагнера", а потом каждый день приходили наши ребята из Добровольческого корпуса Минобороны, кормили, спасали. Эвакуировали под жужжание и взрывы сбитых украинских коптеров, два налета на нашу машину "марсиан"… Сам вывозил, сам отстреливался от дронов лично замполит полка Марк и еще двое парней из Доброкора Минобороны России написал Сладков

Ранее в Минобороны РФ сообщили о спасении бойцами "Южной" группировки войск 10-летней девочки по имени София, которая осталась без родителей и пряталась в подвале одного из зданий Константиновки (ДНР).