Пенсионер из Константиновки спас двух раненых российских бойцов Пожилой житель Константиновки укрыл и спас двух раненых бойцов ВС РФ

Москва16 июл Вести.Житель Константиновки Анатолий Клиндухов помог спасти двух раненых российских военнослужащих, укрыв их в подвале во время городских боев. Об этом сообщает RT.

По словам 76-летнего мужчины, он организовал помощь военным вместе с другими местными жителями, которые приносили еду и воду, несмотря на налеты вражеских беспилотников.

Слышу, кричит: "Брат!" Я говорю: "Жди, сейчас". Перелез, открыл к нему, говорю: "Раненый?" – "Раненый". – "Как сюда залез?" – "Потом расскажу, брат, воды хочу". – "Вода – все тебе будет, и еда" рассказал Клиндухов

Одного из раненых военнослужащих местные жители укрывали и кормили около полутора недель.

Мужчина поделился, что не боится беспилотников, поскольку ранее сам получил тяжелые ранения. По его словам, медики извлекли из его ног 46 осколков.