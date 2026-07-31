Москва31 июл Вести.Военный корреспондент информационной службы "Вести" Александр Сладков побывал в гостях у зенитчиков отряда Барс 27 Добровольческого корпуса Минобороны России. Бойцы рассказали журналисту про свой рацион питания и поделились, чего на фронте хочется больше всего из еды.

Повар отряда, распаковывая очередную посылку с провизией, рассказал, что входит в состав сухих пайков, из которых он готовит обед.

Здесь все: каши, пюре картофельное, каша рисовая с изюмом, галлеты. Сейчас вот внизу будет самое вкусное. Ну и здесь уже как бы кто чего хочет. Вот, пожалуйста, мясо говядины с фасолью, каша гречневая с говядиной, суп гороховый… На первое у нас суп от гуманитарщиков – рассольник. Ребята привозят уже в готовых пакетиках сушеный, 15 минут варишь, добавляешь тушенки и получается рассольник… Министерство обороны снабжает сухпайками, там все полностью есть. Ну и плюс гуманитарщики тоже очень много там присылают. Вот я говорю, там всякие супы сушеные. Бывало даже нам соленья привозили, варенье сообщил он

Военный поделился, чего на фронте хочется больше всего.

Чего-нибудь сладкого, как обычно в армии нехватка сладкого. В принципе, в пайках все есть, но хочется же там, может быть, торта какого-то или пирожного, мороженого. На ротации, кстати, сразу в основном все что-нибудь такое покупают рассказал боец

Ранее боец 102-го мотострелкового полка 150-й дивизии 8-й армии группировки "Центр" рассказал о талисмане подразделения – собаке по кличке Баста. Четвероногий друг помогает солдатам обнаруживать противника даже в тех ситуациях, когда человек ничего не слышит и не видит.