Москва26 июлВести.Больше всего из еды на фронте иногда хочется сладкого. Об этом рассказал военкору ИС "Вести" Александру Сладкову доброволец отряда БАРС-27 Добровольческого корпуса Минобороны России Николай - позывной Шило.
Зенитчики отряда БАРС-27 охраняют небо в районе Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Чтобы ответить на вопрос, чего на фронте больше всего хочется из еды, бойцу пришлось подумать.
Наверное, чего-нибудь сладкого, как обычно в армии. Торта какого-то или пирожного, мороженогорассказал Шило
Обед в подразделении готовят из сухого пайка, в который входят, например, каши, картофельное пюре и галеты.
Министерство обороны снабжает сухпайками, конечно, все полностью есть. И плюс гуманитарщики тоже. Бывало даже нам соленья привозили, вареньярассказал Шило
Поддерживают фронт жители со всей России, рассказал командир подразделения зенитной артиллерии отряда БАРС-27 Добровольческого корпуса Минобороны России Максим - позывной Земляк.
Нас поддерживают ребята с нашей большой Родины. Большое вам спасибо. И овощи, и фрукты привозят со всех уголков нашей необъятной большой Родинырассказал Земляк
Ранее военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный, выступивший с идеей присвоения имен героев спецоперации новым боевым кораблям, прокомментировал переименование боевого корабля Балтийского флота в честь погибшего в зоне специальной военной операции морского пехотинца - Героя России Владислава Бочарова.