Зенитчик ВС РФ Шило рассказал, чего из еды больше всего хочется на фронте

"Хочется торта или пирожное": зенитчик ВС РФ о тяге к сладкому на фронте Зенитчик ВС РФ Шило рассказал, чего из еды больше всего хочется на фронте

Москва26 июл Вести.Больше всего из еды на фронте иногда хочется сладкого. Об этом рассказал военкору ИС "Вести" Александру Сладкову доброволец отряда БАРС-27 Добровольческого корпуса Минобороны России Николай - позывной Шило.

Зенитчики отряда БАРС-27 охраняют небо в районе Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Чтобы ответить на вопрос, чего на фронте больше всего хочется из еды, бойцу пришлось подумать.

Наверное, чего-нибудь сладкого, как обычно в армии. Торта какого-то или пирожного, мороженого рассказал Шило

Обед в подразделении готовят из сухого пайка, в который входят, например, каши, картофельное пюре и галеты.

Министерство обороны снабжает сухпайками, конечно, все полностью есть. И плюс гуманитарщики тоже. Бывало даже нам соленья привозили, варенья рассказал Шило

Поддерживают фронт жители со всей России, рассказал командир подразделения зенитной артиллерии отряда БАРС-27 Добровольческого корпуса Минобороны России Максим - позывной Земляк.

Нас поддерживают ребята с нашей большой Родины. Большое вам спасибо. И овощи, и фрукты привозят со всех уголков нашей необъятной большой Родины рассказал Земляк

Ранее военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный, выступивший с идеей присвоения имен героев спецоперации новым боевым кораблям, прокомментировал переименование боевого корабля Балтийского флота в честь погибшего в зоне специальной военной операции морского пехотинца - Героя России Владислава Бочарова.