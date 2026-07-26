Москва26 июл Вести.Боевому кораблю Балтийского флота присвоено имя Героя России, погибшего в зоне СВО, Владислава Бочарова. Автор идеи, Герой России военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный заявил, что русский флот богат героями и присвоение боевым кораблям имен героев СВО продолжится.

Я очень рад, что переименование в честь Героя России, морпеха [Владислава] Бочарова произошло в День Военно-морского флота. Это очень символично, это очень важно. Я думаю, что это первое такое переименование, но далеко не последнее, потому что русский флот богат героями. И вообще мы живем во время ежедневного подвига, когда мужество стало рутиной, в хорошем смысле этого слова. Каждый день в зоне специальной военной операции наши бойцы совершают десятки тысяч подвигов. И, конечно, не обо всех знает страна, но все это приближает нас к победе