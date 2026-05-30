Москва30 маяВести.Военнопленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кадунов был вынужден питаться печеньями и чаем из-за проблем со снабжением.
В беседе с ТАСС он подчеркнул, что у украинских боевиков даже не было сухой одежды, а на позиции их отправили без всего.
У товарища оказались печеньки и из сухпайков паштеты. Две печеньки в день мы кушали, иногда там раза три чаю попили в день.заявил военнопленный
Кадунов сдался в плен российским бойцам в Сумской области.
Ранее стало известно, что украинский боевик задумался о самоубийстве из-за отсутствия воды.
Между тем боевики ВСУ постоянно жалуются в радиопереговорах на нехватку воды и продовольствия. При этом продукты, которые они иногда все же получают, оказываются просроченными и некачественными.