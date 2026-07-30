Боец ВС РФ рассказал о четвероногом талисмане по кличке Баста Боец Морген: собака по кличке Баста стала надежным помощником на фронте

Москва30 июл Вести.Собака по кличке Баста - талисман 102-го мотострелкового полка 150-й дивизии 8-й армии группировки Центр. Баста помогает солдатам обнаруживать противника даже в тех ситуациях, когда человек ничего не слышит и не видит. Об этом ИС "Вести" рассказал боец подразделения с позывным Морген.

Он добавил, что в подразделении доверяют чуйке собаки, которая помогает и найти укрытие, и замаскироваться.

Много раз спасала, помогала. Бывало даже когда там по темноте, какое-то передвижение, не слышно, не видно еще, она уже подает команду, где-то, что-то она учуяла даже если ты ничего не слышишь и не видишь, довериться ее чуйке и найти себе укрытие, замаскироваться рассказал Морген

Ранее сообщалось, что в Подмосковье собака помогла найти тело убитой женщины. Спаниель сидел около сарая, где было обнаружено тело его хозяйки.