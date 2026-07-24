Москва24 июл Вести.Степной сурок (байбак) стал пушистым талисманом бригады "Север". Питомца приютили после одного из тренировочных боев, рассказал ИС "Вести" заместитель командира бригады "Север" Добровольческого корпуса Минобороны РФ Владимир с позывным Блокада.

По его словам, животное обнаружили на полигоне после одного из учебных боев.

В один из учебных дней началась стрельба, и он [сурок] не успел убежать, и норка эта обвалилась. И он просто замер на месте. Мы подходим, он стоит, подходим еще, он стоит, взяли на руки - сидит. И все, так он у нас и оказался. Сейчас отъелся, соответственно, и живет у нас поделился мужчина

Сурок, которого в бригаде назвали Гена, несмотря на спокойный нрав, может кусаться, добавил боец.

Прокусывает очень хорошо и насквозь. Но к нам он уже привык и стал почти что членом нашего подразделения. Кстати, байбак - это символ Луганской Народной Республики. Животное занесено в Красную книгу добавил боец

Ранее в бригаде "Север" рассказали, что украинские дроноводы начали усиленную "охоту" за российскими мобильными огневыми группами (МОГами).