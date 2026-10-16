Москва16 окт Вести.Российские силы противовоздушной обороны работают в разы результативнее американских. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков, передает KP.RU.

Приведу цифры лишь за один день. В ночь на 14 октября над Россией уничтожено 902 беспилотника, прорвался один - до дата-центра в Саратовской области. Эффективность ПВО - 99,9%. Других ПВО с такой историей в мире нет рассказал эксперт

Для сравнения специалист привел весенний эпизод: когда американцы отражали удары Ирана по 500 дронов в сутки, целей достигала половина БПЛА. ВСУ, по его словам, старается пробиться хотя бы к одному объекту в РФ, отсюда и залпы по 900 беспилотников, а в день парламентских выборов их было 1600.

Ранее командир батальона противодействия БПЛА с позывным Спартак рассказал ИС "Вести", что для новейшего зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-30 "Цитадель" нет проблемных целей. Он способен поражать в том числе и дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго".