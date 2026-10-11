Командир Панкратов: действия ВС РФ показывают, что наша ПВО – лучшая в мире Командир полка Панкратов рассказал, почему российская ПВО – лучшая в мире

Москва11 окт Вести.ВСУ предпринимали колоссальные усилия для срыва голосования на сентябрьских выборах в РФ, однако ситуация осталась под контролем благодаря работе системы ПВО. Российские зенитчики доказали, что они – лучшие в мире. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал командир полка борьбы с беспилотниками Алексей Панкратов.

Он добавил, что в августе по территории РФ были запущены 19 тысяч БПЛА.

Если в январе прошлого года у нас было целей около 120 за месяц всего, то сейчас, в августе месяце, было рекордный 19000 беспилотных летательных аппаратов. … То есть и наибольшее количество воздушных средств нападения было у нас 19 и 20 сентября. … Пытались сорвать [выборы], пытались сделать так, что мы не готовы к этому, у нас ничего не под контролем все это. Соответственно, мы с этим справились, мы показали и показали всему миру, что у нас самая лучшая система противовоздушной обороны заявил Панкратов

Ранее он рассказал о преимуществах комплекса ЗАК-30 "Цитадель". Панкратов отметил его высококачественное программное обеспечение.