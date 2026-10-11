Москва11 окт Вести.Автоматические системы играют большую роль в противодействии БПЛА противника – они выверяют траекторию и оставляют за бойцом только решение об открытии огня. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал командир полка противодействия БЛА Алексей Панкратов.

Он добавил, что к стационарным комплексам "Цитадель" скоро могут добавиться и мобильные варианты.

Вооружение достойное и эффективно развивается, очень эффективно. У нас сейчас очень много средств различных именно противодействия БПЛА, которые эффективно применять - раз. Второе - это постоянно идет автоматизировано, это все оптически выверено, это все помогает, считает, так сказать, машина, тебе только принять решение обстреливать или не обстреливать. Сейчас такие вот комплексы будут мобильные еще. То есть это у нас более стационарный, а это будет мобильный вариант рассказал Панкратов

Ранее Панкратов рассказал, как происходит подготовка кадров для борьбы с БПЛА. Он заявил, что весь процесс занимает около месяца.