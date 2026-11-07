Боец ВС РФ рассказал о технологической гонке БПЛА на передовой Боец Ильяс: российские БПЛА модернизируются каждый месяц, если не неделю

Москва7 ноя Вести.Российские беспилотники на фронте модернизируются каждый месяц, если не каждую неделю: вносятся технические доработки по дальности и видам связи, чтобы операторы оставались в безопасности и выполняли поставленные задачи. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал военнослужащий 77-го мотострелкового полка группировки войск "Юг" с позывным Ильяс.

Славянско-краматорское направление, сообщил военный, динамичное – противник не сидит в глухой обороне и контратакует, поэтому приходится непрерывно совершенствовать технику.

С учетом всех их возможностей мы стараемся их перебивать по дальности работы, по видам связи. Постоянно, каждый месяц, если не каждую неделю, что-то вносится новое, технические какие-то изменения, доработки, для того чтобы операторы у нас, в принципе, находились в безопасном состоянии и могли выполнять задачи на постоянной основе сказал Ильяс

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