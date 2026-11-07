Российских военных заранее приучают к гулу БПЛА, чтобы не было страха на фронте Военный с позывным Ильяс рассказал, как штурмовиков готовят к условиям СВО

Москва7 ноя Вести.Чтобы бойцы не паниковали, услышав вражеский дрон, их заранее приучают к его характерному гулу: на полигоне подразделения операторов БПЛА устраивают учебные атаки штурмовых групп. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал военнослужащий 77-го мотострелкового полка группировки войск "Юг" с позывным Ильяс.

Сейчас при подготовке штурмовых групп у меня подразделение на полигоне устраивает [облеты] вот этих штурмовых групп, чтобы они могли привыкать к этому звуку. Мы объясняем – то есть как оператор видит в камере, мы это все объясняем, рассказываем, показываем наглядно. И уже штурмовые группы понимают, как это работает. Они преодолевают какой-то определенный уровень страха, потому что это все-таки достаточно очень опасное оружие рассказал Ильяс

Ранее Ильяс сообщил, что российские беспилотники на фронте модернизируются чуть ли не каждую неделю: вносятся технические доработки по дальности и видам связи, чтобы операторы оставались в безопасности и выполняли поставленные задачи.