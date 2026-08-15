Стало известно об инновационном подходе в обучении штурмовиков Военный ВС РФ Орлов рассказал об инновации в обучении штурмовых подразделений

Москва15 авг Вести.В обучении российских штурмовых подразделений используется каркас для дронов, который помогает безопасно совершить имитацию атаки. Об этом ИС "Вести" рассказал военнослужащий Вооруженных сил России (ВС РФ) Валентин Орлов.

На площадке во время тренировки условия максимально приближены к реальным. Во время упражнения дрон, который находится внутри специального каркаса, после сигнала пикирует на военного, задача которого - укрыться.

Это наши инновации помогают нам в плане обучения штурмовых подразделений. Соответственно, передвигаются двойками-тройками, мы им делаем имитацию атаки FPV, соответственно, с воздуха. Данный каркас, соответственно, помогает безопасно, так сказать, сделать атаку, да, соответственно, на наших военнослужащих. И "птица" остается цела, как ни странно сказал он

Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что за первые шесть месяцев 2026 года обучение по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) прошли более восьми тысяч человек.