Москва7 ноя Вести.Продвигаться на славянско-краматорском направлении по сравнению с 2025 годом становится сложнее: противник постоянно использует БПЛА. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал военнослужащий 77-го мотострелкового полка группировки войск "Юг" с позывным Череп.

По сравнению с 2025 годом, отмечает боец, работа вражеских дронов стала активнее – на открытой местности бойцам порой приходится быстро преодолевать километровые дистанции.

Обстановка на этом направлении: продвигаемся, конечно, тяжело. Противник уже тоже не глупый, небо постоянно контролирует, по сравнению с 2025 годом, сейчас 2026 уже заканчивается, небо стало просто очень сильно опасным. Тыла нет нигде – небо везде, противник везде летает. Так же и мы летаем. На этом направлении очень много "открыток", приходится порой по 800 метров поле перебегать, по километру перебегать рассказал Череп

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о применении российских БПЛА на славянско-краснолиманском направлении.