Пушилин рассказал о применении БПЛА на славянско-краснолиманском направлении Пушилин: российские дроны выявляют мобильные группы ВСУ в Краматорске

Москва2 ноя Вести.Российские подразделения БПЛА выявляют мобильные группы ВСУ в городской застройке Краматорска, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что бои продолжаются в районе Веролюбовки и Клинового на славянско-краснолиманском участке фронта. Как указал Пушилин, российские военные наступают широким фронтом, охватывая славянско-краматорскую агломерацию с юго-восточного и восточного направлений.

Подразделения БПЛА здесь, безусловно, играют одну из решающих ролей. Они помогают выявлять мобильные группы противника в городской застройке... Краматорска отметил глава ДНР

Ранее стало известно, что российские войска продвигаются к Дружовке на краматорско-дружковском направлении. Здания военные зачищают от "ждунов".