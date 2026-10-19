Москва19 окт Вести.Российские военные продвигаются в направлении Дружковки, где идут бои по нескольким направлениям, несмотря на все сложности и большое количество беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Очень важным является освобождение и Алексеево-Дружковки. Это пригород самой Дружковки уже, в которой также идут бои там по нескольким направлениям, и здесь тоже наши подразделения продвигаются, несмотря на все сложности, несмотря на огромное количество беспилотников врага, но тем не менее идет продвижение заявил Пушилин

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск доложил президенту России Владимиру Путину, что подразделения российской группировки войск "Центр" взяли под контроль Доброполье и Алексеево-Дружковку.