Москва1 октВести.Вооруженные силы России продвигаются в направлении населенного пункта Дружковка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказал заместитель командира роты 1307-го Гвардейского мотострелкового полка с позывным Батыр.
По его словам, российские бойцы выполняют боевые задачи небольшими группами.
Наши войска продвигаются в направления Дружковки. Действуют сейчас двойками - тройкамисказал Батыр
Работе штурмовых групп содействуют артиллерия и танкисты.
Сейчас работаем с закрытых огневых позиций. Стараемся побыстрее все это сделать. Проблема - это БПЛА противника. Приезжаем на позицию, отстреливаем и уезжаемподелился командир танка 1-го мотострелковый полка с позывным Астра
Ранее глава ДНР Денис Пушилин объяснил попытки Вооруженных сил Украины удержать Дружковку. По его словам, они обусловлены политическими причинами.