Боец с позывным Батыр: действуем тройками в направлении Дружковки

Боец Батыр рассказал, как идет продвижение ВС РФ в направлении Дружковки Боец с позывным Батыр: действуем тройками в направлении Дружковки

Москва1 окт Вести.Вооруженные силы России продвигаются в направлении населенного пункта Дружковка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказал заместитель командира роты 1307-го Гвардейского мотострелкового полка с позывным Батыр.

По его словам, российские бойцы выполняют боевые задачи небольшими группами.

Наши войска продвигаются в направления Дружковки. Действуют сейчас двойками - тройками сказал Батыр

Работе штурмовых групп содействуют артиллерия и танкисты.

Сейчас работаем с закрытых огневых позиций. Стараемся побыстрее все это сделать. Проблема - это БПЛА противника. Приезжаем на позицию, отстреливаем и уезжаем поделился командир танка 1-го мотострелковый полка с позывным Астра

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объяснил попытки Вооруженных сил Украины удержать Дружковку. По его словам, они обусловлены политическими причинами.