Москва16 нояВести.Российские военнослужащие ведут бои уже за окраиной Белозерского, рассказал глава ДНР Денис Пушилин ИС "Вести". По его словам, параллельно бойцы обходят населенный пункт с запада.
Он напомнил, что этот город находится за Добропольем. Кроме того, в районе Доброполья подразделения группировки войск "Центр" продолжают отражать контратаки противника.
Севернее российские военнослужащие наступают в сторону Александровки. Также Вооруженные силы России продвигаются по высотам в сторону Дружковки и Краматорска. На дружковско-краматорском направлении здесь у нас подразделения группировок войск "Центр" и "Юг" наступаютсказал глава ДНР
Пушилин также отметил, что противник продолжает контратаковать с целью вернуть ранее утраченные позиции в районе Алексеево-Дружковки.
Однако наши бойцы отбивают все попытки противника закрепиться. Восточнее российские военные продвигаются широким фронтом. В этом нам помогают условия рельефа местности. Здесь и перепады высот, и водоемы. Здесь приоритетная задача – лишение противника снабжения. Для этого мы затрудняем ему логистику, уничтожаем склады боеприпасовпояснил он
По словам главы ДНР, на славянско-краснолиманском направлении продолжаются бои на юго-восточных подступах к Николаевке.
Противник пытается постоянно контратаковать в районе этого населенного пункта, потому что дальше Славянск. Однако наши подразделения пресекают эти попыткисказал Пушилин
Он отметил, что в самом Красном Лимане и его окрестностях войска группировки "Запад" ведут интенсивные бои, также там активно применяются беспилотники. На сегодняшний день ситуация остается без значительных изменений, однако обстановка в этом районе весьма напряженная, добавил глава региона.
Ранее Денис Пушилин в ходе рабочей поездки в город Красноармейск отметил, что там сохраняется напряженная ситуация, ВСУ регулярно обстреливают кварталы.