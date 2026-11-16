Пушилин рассказал о боях за Белозерское в ДНР Пушилин: ВС России ведут бои за Белозерское в ДНР

Москва16 ноя Вести.Российские военнослужащие ведут бои уже за окраиной Белозерского, рассказал глава ДНР Денис Пушилин ИС "Вести". По его словам, параллельно бойцы обходят населенный пункт с запада.

Он напомнил, что этот город находится за Добропольем. Кроме того, в районе Доброполья подразделения группировки войск "Центр" продолжают отражать контратаки противника.

Севернее российские военнослужащие наступают в сторону Александровки. Также Вооруженные силы России продвигаются по высотам в сторону Дружковки и Краматорска. На дружковско-краматорском направлении здесь у нас подразделения группировок войск "Центр" и "Юг" наступают сказал глава ДНР

Пушилин также отметил, что противник продолжает контратаковать с целью вернуть ранее утраченные позиции в районе Алексеево-Дружковки.

Однако наши бойцы отбивают все попытки противника закрепиться. Восточнее российские военные продвигаются широким фронтом. В этом нам помогают условия рельефа местности. Здесь и перепады высот, и водоемы. Здесь приоритетная задача – лишение противника снабжения. Для этого мы затрудняем ему логистику, уничтожаем склады боеприпасов пояснил он

По словам главы ДНР, на славянско-краснолиманском направлении продолжаются бои на юго-восточных подступах к Николаевке.

Противник пытается постоянно контратаковать в районе этого населенного пункта, потому что дальше Славянск. Однако наши подразделения пресекают эти попытки сказал Пушилин

Он отметил, что в самом Красном Лимане и его окрестностях войска группировки "Запад" ведут интенсивные бои, также там активно применяются беспилотники. На сегодняшний день ситуация остается без значительных изменений, однако обстановка в этом районе весьма напряженная, добавил глава региона.

Ранее Денис Пушилин в ходе рабочей поездки в город Красноармейск отметил, что там сохраняется напряженная ситуация, ВСУ регулярно обстреливают кварталы.